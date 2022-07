Movida, anche le polizia a Seregno per i controlli

Una serata di controlli anche per la polizia a Seregno. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla questura nella serata di giovedì 14 luglio, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, gli agenti insieme agli equipaggi della polizia locale, hanno effettuato controlli nei luoghi dove si trovano i locali del centro che, soprattutto il giovedì sera, giorno con apertura serale dei negozi del corso, diventano luoghi di ritrovo di giovani che spesso disturbano la quiete pubblica e adottano comportamenti irrispettosi del decoro urbano. E nei giorni scorsi erano state diverse le segnalazioni pervenute anche alla questura.

Il servizio si è svolto in particolare in Corso del popolo, Piazza Risorgimento, Piazza Concordia, Via Cavour. E' stato sottoposto a verifica amministrativa un esercizio commerciale di somministrazione in Via Cavour dove sono stati identificati 25 clienti, tutti molto giovani, tre con precedenti. Sono stati controllati con particolare attenzione i giardini di Piazza Risorgimento, segnalati anche come luogo di spaccio e qui sono state identificate ancora trenta persone, alcune con precedenti. Si è passati, poi, a Piazza Concordia dove erano presenti centinaia di giovani molti dei quali alla vista delle pattuglie si allontanavano.

"Il centro di Seregno è luogo di incontro di tantissimi giovani provenienti anche dai comuni limitrofi, tanti i ragazzi che approfittando della serata di apertura degli esercizi commerciali si spostano in quella cittadina per la “movida”. In tutto sono state controllate 83 persone, tutte giovanissime e provenienti in particolare da Lentate sul Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio, Lissone" riassumono dalla questura.