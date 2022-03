Maxi controlli della questura: eseguito anche un ordine di carcerazione

Serata di maxi controlli a Nova Milanese. In campo il personale della questura di Monza con gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e della polizia locale del comune brianzolo. Il servizio, disposto dal questore Marco Odorisio, si è svolto nella serata di ieri, venerdì 25 marzo, nelle aree sensibili della cittadina brianzola. Controlli mirati in diversi locali (in un bar il titolare aveva il green pass scaduto ed è stato sanzionato), e in strada. Sono state controllate le aree di via Venezia, via Madonnina, via Diaz e Piazza Salvo D’Acquisto, oltre agli snodi stradali di via Garibaldi e della Sp 527. Nel corso della serata sono state controllate 102 persone (di cui 19 con precedenti di polizia), 18 veicoli e 4 esercizi commerciali.

Inoltre, sempre durante le attività di controllo, i poliziotti della Divisione polizia anticrimine hanno rintracciato a Monza un 31enne originario del Gambia e destinatario della revoca di decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e rispristino del medesimo, emesso il 18 marzo dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma avente ad oggetto la pena residua di 8 mesi e 22 giorni di reclusione. L'uomo è titolare di protezione sussidiaria, ma gravato da precedenti per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Era già stato arrestato per possesso di ovuli di eroina. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Monza.

Dalla questura riferiscono che le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimana sia a Monza sia nei comuni della provincia. Attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla questura in chiave di “ascolto e risposte alle comunità".