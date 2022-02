Droga ai giardinetti, espulsioni e multe: controlli della polizia a Monza

Droga, criminalità e degrado. Non si fermano i controlli della polizia di Stato a Monza per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati contro il patrimonio.

Espulsioni e multe

Nella giornata di mercoledì, l’Ufficio Immigrazione ha eseguito l’accompagnamento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo di un cittadino georgiano per dare esecuzione al Provvedimento di Espulsione emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza. Il cittadino georgiano, irregolare sul territorio nazionale, era stato individuato quale facente parte di una struttura criminale ben organizzata dedita a furti e rapine in abitazioni private. Inoltre, nell’ambito dei mirati e intensivi controlli sull’osservanza delle misure anti – Covid 19, disposti dal Questore di Monza e della Brianza, i poliziotti hanno riscontrato la presenza a bordo di un autobus del Trasporto Pubblico Locale di due soggetti, originari di San Salvador ed Egitto, irregolari sul territorio nazionale. Gli stessi sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione e sono stati espulsi.

Nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, personale della questura, integrato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha effettuato mirate verifiche nelle aree del centro cittadino monzese tra via Azzone Visconti, Piazza Cambiaghi, Largo Mazzini e la stazione. Sono state identificate 51 persone di cui 23 straniere e 17 con precedenti di polizia. In corrispondenza dei giardinetti di via Arosio un ragazzo di origine marocchina di 19 anni è stato sorpreso con dell’hashish e sanzionato amministrativamente per possesso per uso personale.

Controlli anche in piazza Cambiaghi

Nell’area di Piazza Cambiaghi una cittadina romena di 48 anni, intenta a bivaccare, è stata sottoposta, con l’ausilio di personale della Polizia Locale competente, ad un provvedimento di O.D.A. (Ordine di Allontanamento temporaneo) ed un altro cittadino rumeno di trentotto anni, già destinatario, lo scorso ottobre, di un provvedimento di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore di Monza e della Brianza proprio in relazione all’area urbana di Piazza Cambiaghi, è stato denunciato per la relativa violazione punita dall’art. 21 ter del D.L. n. 113/2018, come già avvenuto lo scorso gennaio: entrambi sono quindi stati allontanati dalla zona.