Controlli nelle vie della movida: sanzionati 3 locali

Serata di controlli nelle vie della movida vimercatese: identificate 138 persone (di cui 16 già note alle forze dell'ordine), 18 veicoli e 5 locali. E proprio nei locali sono state individuate alcune irregolarità. Per 3, infatti, sono scattate sanzioni amministrative per la mancata esposizione delle tabelle relative agli orari di chiusura e alle percentuali alcolemiche, della cartellonistica relativa al divieto di fumo, e il kit di pronto soccorso.

Questo il bilancio della serata di controlli nei locali e nei luoghi di aggregazione di Vimercate disposti dal questore Marco Odorisio. I controlli - che hanno coinvolto il personale della questura di Monza, gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano, e gli agenti della polizia locale di Vimercate - si sono svolti in piazza Marconi, nelle vie limitrofe, in via Milano e ad Oreno.

"I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni negli altri comuni della provincia oltre che del capoluogo, nell’ottica di un continuo e costante controllo dei fenomeni di illegalità dei centri cittadini ed in particolare dei luoghi di aggregazione", riferiscono dalla questura di Monza.