Monza, controlli sulla movida: chiuso un locale in piazza Garibaldi

Nelle nottate del fine settimana del 9 e 10 aprile, in quella di sabato in particolare, su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio, sono stati intensificati i controlli nelle zone della movida, quelle più frequentate dai giovani.

I controlli si sono concentrati in piazza Garibaldi, piazza San Paolo, piazza Cernobbio e in via Zucchi. È stato chiuso per 5 giorni un locale in piazza Garibaldi perchè violava la normativa covid (c'erano troppe persone al suo interno). Il titolare dovrà anche pagare una sanzione di 400 euro.

A mezzanotte circa i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia locale di Monza sono intervenuti in piazza Carrobiolo dove era in corso una lite tra ragazzini scoppiata a causa di alcuni apprezzamenti su una coetanea. Appena i giovani hanno visto la polizia avvicinarsi sono scappati ma sono in corso gli accertamenti per identificarli.

Alle ore 2.30 circa i controlli si sono spostati in via Zucchi dove era stato segnalato un cestino in fiamme e diverse aiuole buttate a terra. Infatti le volanti immediatamente giunte sul posto della segnalazione sono riusciti a rintracciare ed identificare cinque ragazzi di cui 4 minorenni, successivamente affidati ai genitori.