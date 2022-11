Centro e stazione presidiati dalla polizia: maxi controllo in città

Tre giornate di controlli a Monza. Lunedì, giovedì e venerdì la polizia di Stato ha effettuato diversi servizi di monitoraggio e presidio in centro tra via Artigianelli, via Gramsci, piazza Cambiaghi, largo Mazzini e corso Milano. Insieme agli agenti della questura di Monza sono stati impegnati alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e il personale della polizia locale di Monza.

In totale sono stati fermati 72 veicoli e 158 persone, 36 delle qali con precedenti alle spalle per reati predatori e per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito del servizio è stato intercettato anche un veicolo senza assicurazione e privo di revisione per il cui conducente è scattata una sanzione.

In stazione invece un uomo è stato notato dagli agenti proprio mentre, alla vista del personale in divisa, lasciava cadere qualcosa da una mano: era un pezzo di hashish del peso di circa sei grammi. Per il cittadino, di origine nigeriana, è scattata una denuncia.

