Controlli della Polstrada: tolti 80 punti in 3 giorni

Fine settimana di grande lavoro per gli agenti della polizia stradale di Monza. Nel corso dei controlli sono stati decurtati 80 punti. Nel weekend, inoltre, sono stati rilevati 2 incidentin in autostrada con 3 feriti.

Ancora una volta sono stati pizzicati e sanzionati automobilisti che si erano messi alla guida malgrado avessero alzato il gomito e assunto sostanze stupefacenti. È stata denunciata in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza una donna che aveva causato un incidente. La donna è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. In pronto soccorso, come di consueto, è stata sottoposta agli esami ematici per accertarsi dell'eventuale assunzione di alcol o droghe. È risultato che il valore di alcol nel sangue era circa 4 volte superiore rispetto a quanto previsto dalla legge. Le è stata sospesa immediatamente la patente.

Sospensione della patente anche per un altro autista coinvolto in un incidente stradale. Dagli esami è risultato positivo alle sostenze stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Inoltre venerdì notte lungo la tangenziale Nord durante i consueti controlli un automobilista si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. L'uomo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente (poi sospesa) e gli è stato sequestrato il mezzo. Infine nel corso dei controlli sono stati denunciati due cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.