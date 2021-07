Prostituzione, alcol a minorenni e droga: controlli della polizia locale nel weekend

Multa per un minimarket e per due clienti sorpresi a contrattare prestazioni sessuali in auto

Giro di vite contro la vendita di alcol a minorenni, l'eccesso di sostanze alcoliche al volante, droga e prostituzione. Si è appena concluso un altro intenso weekend di controlli della polizia locale sulle strade di Monza. Dodici gli operatori del Nost («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») e del Not Lince («Nucleo Operativo Territoriale») che tra venerdì e domenica sono stati impegnati in operazioni straordinarie di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Poche fortunatamente le sanzioni comminate e zero violazioni per somministrazioni di alcol a minorenni o guida in stato di ebbrezza.

Droga e controlli per l'alcol ai minorenni

Nei locali del centro storico l'attività della polizia locale si è concentrata su servizi di controllo e preventivi contro la vendita e somministrazione di alcol a minorenni e l'uso e la vendita di sostanze stupefacenti. Tra sabato e domenica gli agenti in borghese del «Not Lince» hanno controllato l’esterno dei bar della zona della movida senza riscontrare alcuna violazione in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Durante l’operazione è stato sanzionato, ai sensi dell'art. 7 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, il gestore di un negozio etnico per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito.

Controlli ci sono stati anche in piazza Garibaldi, in via Anita Garibaldi e in via De Amicis dove è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura un giovane che faceva uso di marijuana, mentre è stata sequestrata della droga abbandonata a terra da ignoti.

Prostituzione e multe

Al centro dell’operazione della Polizia Locale anche la guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno controllato numerosi veicoli e sottoposti ad alcoltest 12 automobilisti, tutti risultati negativi. Effettuati anche controlli sulla sosta dei veicoli: 32 le auto sanzionate per sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, in curva e sugli incroci. A San Fruttuoso invece nel weekend i controlli hanno interessato il contrasto al fenomeno della prostituzione. Gli agenti del «Not Lince» a bordo dell’autocivetta hanno sanzionato, ai sensi dell'art. 9 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, due automobilisti che a bordo delle loro auto stavano contrattando prestazioni sessuali con prostitute nella zona di S. Fruttuoso.