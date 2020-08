Maxi controllo dei carabinieri a Seregno e a Lentate: patente falsa e multa da 5mila euro

Maxi controllo dei carabinieri a Seregno e Lentate sul Seveso nella giornata di mercoledì 19 agosto. Sei le pattuglie dell'Arma con quindici militari coinvolti. Venticinque invece i veicoli fermati e quarantadue persone sottoposte a controllo.

Il servizio, svolto nell'ambito della rinnovata azione di prevenzione e controllo del territorio voluta dal nuovo comandante interregionale "Pastrengo", il Generale Claudio Vincelli, insediatosi lo scorso giugno, ha coinvolto anche la città di Seregno e di Lentate sul Seveso. A Seregno il posto di blocco è stato istituito lungo via Milano, a ridosso del distributore di benzina IP e i militari hanno fermato i veicoli dalle 16.30 alle 18. Proprio durante le attività di ispezione è stata controllata una Fiat Tipo con a bordo un 23enne egiziano in possesso di una patente di guida falsa. Il giovane ha esibito un permesso di guida che è risultato immediatamente dubbio ai militari proprio per i difetti di stampa. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di un documento presumibilmente falsato ed è scattata una denuncia. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e nei suoi confronti è stato anche elevato un verbale e una sanzione di 5mila euro per guida con patente mai conseguita.

Le attività di controllo sono poi proseguite a Lentate sul Seveso lungo la Strada Nazionale dei Giovi, all'altezza del ristorante Road House. Qui grazie al dispositivo di controllo attivato tutto il flusso veicolare è stato deviato, sfruttando uno slargo a ridosso di un parcheggio e le auto individuate per i controlli sono state fermate. I controlli - di grande impatto - non sono passati inosservati agli automobilisti in transito.