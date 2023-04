Controlli sulle strade, in poche ore 4 denunce: al volante ubriachi (o con la droga)

Al volante dopo aver bevuto o con la droga al seguito. Quattro denunce e una patente ritirata in poche ore, sulle strade della Brianza. E' il bilancio del maxi controllo che nel weekend sulle strade tra Desio, Lissone e Varedo ha visto impegnati i carabinieri.

I militari della compagnia di Desio hanno svolto un servizio straordinario di controllo con posti di blocco lungo le principali arterie stradali per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Durante il servizio sono stati complessivamente controllati 13 veicoli e 45 persone.

Nel corso dell’attività sono state denunciate 4 persone per guida in stato di ebrezza e nei confronti di un conducente è stata anche sequestrata l’autovettura perché sorpreso alla guida con un tasto alcolemico di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un quinto automobilista invece si è visto ritirare la patente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Verrà anche segnalato alla prefettura.