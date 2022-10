Droga, rissa e una ladra minorenne: maxi controllo dei carabinieri nel weekend

Più di trenta persone, tra carabinieri e agenti della polizia locale, sono stati impegnati sulle strade della Brianza, tra Cesano Maderno, Limbiate, Lissone e Muggiò, nel corso del fine settimana, tra la serata di venerdì e la nottata di sabato 22 ottobre. In totale sono state 105 le persone fermate e identificate, 47 i veicoli controllati e 7 i locali sottoposti ad accertamento con una proposta di chiusura temporanea per ragioni di pubblica sicurezza avanzata dall'Arma pwer un locale di Muggiò. E sei le denunce, tra cui anche quattro minorenni.

Il maxi servizio di controllo del territorio nel fine settimana ha tenuto impegnate diverse pattuglie della compagnia dei carabinieri di Desio affiancati da dieci agenti della polizia locale. In servizio anche l'unità cinofila antidroga di Casatenovo. Nel mirino oltre alle principali arterie e ai locali anche le stazioni ferroviarie.

Durante un posto di blocco è stato sorpreso al volante senza patente un uomo di 48 anni, cittadino milanese, per cui è scattata una denuncia. I carabinieri hanno denunciato anche tre minorenni per rissa in seguito a una lite avvenuta con altri due giovani sconosiuti nei pressi di un locale in Valassina e una ragazzina di Como per aver rubato merce per un valore complessivo di euro 80,59 dall’interno di un supermercato di Limbiate e un 42enne residente in Brianza, trovato in possesso di cocaina e marijuana.

Il cane antidroga ha fiutato la sostanza stupefacente addosso a tre cittadini residenti nella zona: tutti sono stati segnalati alla prefettura in qualità di assuntori. Nell'ambuito dell'attività sono state avanzate tre proposte di foglio di via e alcune multe per violazioni al codice della strada.