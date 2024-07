Sono state quasi 18mila le persone controllate dalla polizia di Stato nei primi sei mesi dell'anno a Monza e in Brianza: 17.679 soggetti, con un aumento del 33% rispetto al primo semestre 2023 dove a essere state sottoposte a un accertamento durante un controllo da parte degli agenti erano stati in 13.331. E la sicurezza, come attestano i numeri elaborati dalla questura di Monza e Brianza, in città e in provincia passa anche dalla prevenzione. Volanti sulle strade ogni giorno, agenti impegnati in controlli e servizi straordinari che, spiegano dagli uffici di via Montevecchia, il questore Salvatore Barilaro ha potenziato puntando anche sulle misure di prevenzione.

Cosa sono e come funzionano le misure di prevenzione

"L’aumento e l’intensificazione dei controlli consente di restringere le maglie del “setaccio” attraverso il quale vengono individuate le persone che commettono i reati o tengono comportamenti devianti e pericolosi" spiegano dagli uffici di via Montevecchia. "Lo strumento delle misure di prevenzione, che il questore ha il potere di emettere, consente di intervenire dove non è possibile applicare la misura della detenzione in carcere o altra pena a seguito del processo penale, infatti le misure di prevenzione sono provvedimenti amministrativi che vanno a limitare o impedire comportamenti che costituiscono reato o sono antisociali e pericolosi, prima che intervengano le misure penali che richiedono i tempi del processo".

I numeri della sicurezza

Nei primi sei mesi dell’anno i poliziotti hanno controllato 17.679 persone, con un aumento del 33% rispetto al primo semestre 2023, sono state arrestate 45 persone, il 45% in più rispetto al primo semestre 2023 (31 persone arrestate), sono state denunciate 207 persone, con un aumento del 49% rispetto al primo semestre 2023 dove le denunce erano state 119. La questura di Monza è stata impegnata anche sul piano del contrasto all’immigrazione irregolare al rimpatrio nei paesi di origine di 36 stranieri irregolari e 27 collocamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, in attesa dell’identificazione per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale con un totale di 63 allontanamenti in sei mesi per cittadini stranieri irregolari e autori di reati.

Spaccio e criminalità: la mappa delle vie più presidiate

Oltre al centro della città di Monza, l'attività di prevenzione e presidio è stata estesa ha coinvolto tutto il capoluogo brianzolo, con particolare attenzione ad alcune zone anche in relazione alle valutazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza. In città il questore Barilaro ha predisposto servizi di prevenzione e controllo straordinario del territorio in determinate aree del centrocittadino di Monza, per il contrasto al fenomeno dello spacciodi droga e dei reati predatori con in campo equipaggi della questura di Monza e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con la collaborazione anche della polizia locale di Monza, suddividendo il territorio in diverse aree così da garantire un'efficiente e diffusa presenza delle forze dell’ordine sul territorio monzese.

Le zone della città più attenzionate sono state: via Solferino, in particolare la zona del Sert e dell’Ospedale Vecchio, il canale Villoresi nel tratto della pista ciclabile, via XX Settembre, via Gramsci, via Manzoni, via Artigianelli, piazza Cambiaghi, spalto Isolino, Piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele, il Ponte dei Leoni, Largo Mazzini, la Stazione di Monza, piazzale Arosio, corso Milano, piazza Indipendenza, piazza Trento e Trieste, piazza Duomo, piazza san Paolo, piazza Carrobiolo, piazza Roma, i giardini Nei, via Durini, via E. da Monza, via Bergamo, giardini di via Modigliani e la pista ciclabile tra via Ghilini e via Buonarroti. A questi controlli si sono aggiunti negli ultimi quattro mesi 68 servizi di controllo straordinario anche in ambito ferroviario, con un impiego di un totale di 200 poliziotti.

Non solo arresti e carcere: le misure di prevenzione

Dall’inizio dell’anno il questore di Monza e della Brianza, ha rafforzato l’ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine per emettere rapidamente misure, nel tentativo di frenare in maniera tempestiva comportamenti allarmanti e laddove possibile, allontanando immediatamente i soggetti pericolosi. Sono stati emessi 40 provvedimenti di avviso orale, misura di competenza del questore, applicabile ai soggetti che risiedono nel territorio della provincia, che permette di avvisare oralmente, chi si è reso responsabile di condotte pericolose per la collettività con l’invito di modificare il comportamento per non incorrere in provvedimenti ben più gravi. A seguito dell’entrata in vigore del decreto Caivano, particolare attenzione è stata rivolta nei confronti dei minori ultra14enni nei cui confronti sono stati emessi 6 provvedimenti monitori.

Baby gang e i reati dei giovanissimi

Sempre attenzionato il fenomeno delle baby gang, non solo in città ma anche in provincia. "Recentemente, nei confronti di tre minorenni sono stati emessi degli avvisi orali, in quanto a seguito di un episodio avvenuto a Giussano, nel mese di giugno, in cui sono intervenuti i carabinieri, due cittadini italiani di 14 e 15 anni, residenti nei comuni di Desio e Seregno, privi di precedenti, e un cittadino egiziano di 16 anni, residente a Desio con precedenti per reati contro il patrimonio, hanno commesso il reato di rapina ai danni di un coetaneo e gli hanno procurato lesioni guaribili in 10 giorni" precisano dalla questura. Ma questo non è stato l'unico episodio che ha visto minorenni raggiunti da un avviso orale. Un altro ragazzo 14enne, a Verano Brianza è stato fermato di notte per un controllo ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e droga per uso personale.

Un'altra analoga misura è stata emessa per un 16enne senegalese, residente a Lentate sul Seveso, indagato dai carabinieri di Seveso per rapina aggravata con uso dello spray urticante e lesioni personali in concorso e di un cittadino italiano sempre 14enne, residente a Carate Brianza, che insieme a due compagni non imputabili perchè troppo giovani, si sono resi responsabili di una serie di rapine e tentate rapine nei pressi dell’oratorio S. Stanislao Kostkae in un supermercato Aldi di Verano. Con le modifiche introdotte dal Decreto Caivano è stata estesa la possibilità di emettere il provvedimento dell’ammonimento anche nei confronti di minori, tra i 12 e 14 anni, e il questore in provincia ne ha già adottati tre. In particolare, in un caso, ha colpito un ragazzo di 14 anni, residente a Muggiò che aveva preso di mira per futili motivi, negli spazi comuni scolastici dell’istituto, un suo coetaneo aggredendolo fisicamente e minacciando di morte e successivamente con una lama di forbice appuntita.

"Al fine di contrastare i fenomeni di disordine e garantire la sicurezza nelle città sono stati emessi inoltre 22 provvedimenti di Dacur, provvedimenti con cui si inibisce l’accesso e lo stazionamento in specifiche aree del centro urbano".

La lotta alla violenza e le tutele per le vittime

La polizia di Stato è sempre impegnata in prima linea contro la violenza di genere. "Particolare attenzione è sempre rivola dal Questore nei confronti delle vittime vulnerabili, motivo per il quale sono stati emessi dall’inizio dell’anno 73 ammonimenti, provvedimenti con cui si garantisce alle vittime di violenza domestica e atti persecutori una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale" spiegano dalla questura.

Tra questi l’ammonimento nei confronti di un cittadino italiano, 35enne, residente a Muggiò, segnalato dalla sua vittima per insistenti condotte persecutorie, a seguito della cui violazione, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e condotto in carcere per poi essere successivamente destinatario della misura del braccialetto elettronico anti-stalking. Nell’ambito del contrasto agli episodi di violenza domestica è stato emesso un ammonimento nei confronti di un cittadino etiope 25enne con precedenti per lesioni, per aver commesso svariate aggressioni fisiche e minacce a danno dei genitori adottivi per ottenere dagli stessi il denaro per acquistare droga o per il gioco d’azzardo.

I daspo e il divieto di accesso nei locali pubblici

Il questore ha anche adottato 24 Daspo Willy, che vietano l’accesso ai locali pubblici alle persone che si sono rese responsabili di reati contro la persona proprio all'interno degli esercizi pubblici.

"Altri provvedimenti di prevenzione, 46 Daspo, sono stati adottati nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti costituenti reati o pericolosi nell’ambito di manifestazioni sportive, come alcuni incontri di calcio e di basket. Queste misure, affiancate ad un costante controllo del territorio, hanno permesso e permettono di reagire prontamente e adottare provvedimenti contro persone ritenute pericolose, con un’immediata efficacia di deterrenza e monito, al fine di limitare e interrompere la ripetizione di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica, prima che intervenga il processo penale" concludono dalla questura.