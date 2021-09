Sicurezza e prevenzione, controlli dei carabinieri in stazione a Monza

Sicurezza e presidio del territorio. I carabinieri della compagnia di Monza, nell'ambito delle attività di controllo pianificate, lunedì sono stati presenti in stazione, nel capoluogo brianzolo.

Un servizio coordinato che ha visto impegnata una decina di militari, con diverse pattuglie - tra cui anche personale della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento CC Lombardia - fino alla serata del 20 settembre. Sono state controllate circa una quarantina di persone in transito con un presidio fisso a ridosso dell'ingresso di via Arosio per il contrasto della microcriminalità e in un'ottica preventiva contro il fenomeno dello spaccio di droga. Nell'ambito dell'attività - apprezzata soprattutto dai pendolari di passaggio dallo scalo ferroviario brianzolo - non sono emerse particolari criticità. I controlli proseguiranno in città anche nei prossimi giorni.

