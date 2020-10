Coprifuoco, controlli sulle strade a Monza e in Brianza: in campo anche Esercito

Prima nottata di coprifuoco in Lombardia e forze dell’ordine impegnate sulle strade di Monza e della Brianza per garantire il rispetto delle nuove restrizioni. Spostamenti “vietati” se non per ragioni lavorative, per motivi di salute, di urgenza o necessità dalle 23 alle 5, come previsto dalla nuova ordinanza in vigore fino al prossimo 13 novembre.

Per pianificare i servizi di controllo nella giornata di giovedì si è svolta una nuova riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocata dal Prefetto Palmisani per impartire le direttive necessarie alla rimodulazione dei servizi di controllo del territorio provinciale, con un’attenzione particolare al capoluogo e ai centri più abitati della Brianza. Il primo bilancio dell’attività è complessivamente positivo: il traffico veicolare in transito sulle strade era quasi inesistente così come la presenza di pedoni. I nuovi servizi notturni di controllo prevedono il coinvolgimento di tutte le Forze di polizia, con ausilio del contingente dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione ‘Strade sicure’.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prefetto inoltre ha chiesto ai sindaci brianzoli di valutare anche la possibilità di riorganizzare i servizi delle polizie locali in modo da coprire anche l’arco serale, con l’obiettivo di svolgere, in particolare nei giorni del fine settimana, un’adeguata vigilanza sul rispetto delle principali misure anticontagio. Al momento in nessun comune sono stati adottati provvedimenti restrittivi che dispongono la chiusura di strade o piazze come ulteriore strumento previsto dal nuovo Dpcm per prevenire situazioni di assembramento.