Maxi controlli in Brianza: un arresto e tre espulsioni

Tre stranieri irregolari raggiunti da provvedimento di esplusione, un cittadino italiano arrestato, 44 persone identifiche (di cui 15 già note alle forze dell'ordine), verifiche in 3 locali per il rispetto delle norme del green pass.

Questo il bilancio della serata di maxi controlli a Limbiate che ha coinvolto gli agenti della questura e quelli della polizia locale. Obiettivo: controllare e prevenire episodi di micro criminalità in zone sensibili. Nel corso dei controlli sono state identificate 44 persone, 15 con precedenti di polizia. Inoltre sono stati eseguiti controlli mirati in 3 locali per verificare il rispetto delle norme anti contagio. Durante un controllo in un locale, grazie all'ausilio dell'unità cinofila antidroga, è stato individuato un cittadino straniero in possesso di hashish. Per lui è scattata la sanzione amministrativa.

Durante i controlli gli agenti hanno individuato 3 cittadini stranieri senza permesso di soggiorno. I tre uomini sono stati accompagnati in questura a Monza per gli adempimenti del caso e per loro è scatatta l'espulsione. In un altro locale è stata sorpresa una persona gravata da misura alternativa alla detenzione in violazione delle prescrizioni.

Sempre ieri a Limbiate gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un cittadino italiano, già gravato da un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. L'uomo è stato arrestato e poi è stato condotto in carcere.