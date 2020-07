Movida, divieti di sosta e droga: maxi controllo nel weekend, ma la città è "deserta"

Non solo il centro città, o i luoghi della movida: a Monza, i controlli in carico alla polizia locale si sono fatti più intensi grazie ad un servizio straordinario di sicurezza urbana.

Gli agenti sono stati impegnati dalle 21 di venerdì 24 luglio alle 3 della notte di sabato 25: sei operatori, supportati dall'unità cinofila, hanno effettuato controlli in numerose zone della città. Tra le aree oggetto dell'intervento, i giardini di via Don Valentini, i giardini antistanti la scuola Puecher, la piazzetta di via D'Annunzio e i giardini pubblici di San Rocco, la piazza della chiesa San Gerardo e un tratto della pista ciclabile che costeggia il Villoresi (in zona Galcani). Oltre a vie e piazze sono stati controllati anche gli esercizi segnalati per il disturbo della quiete pubblica, all'interno dei quartieri San Rocco e Cederna.

Intorno alle 2 di sabato mattina l'attenzione della polizia locale si è concentrata sul centro città, per verificare il rispetto dell'ordinanza del Sindaco (che prevede la chiusura dei pubblici esercizi entro le 2.00).

Durante i controlli sono state identificate 35 persone e accertate 26 violazioni alla sosta dei veicoli, e sono stati contestati un art. 75 dpr 308/90 (possesso di sostanza stupefacente per uso personale) e un art. 16 nrpu (soggetto che orinava sul cancello di un edificio in centro città). Tuttavia, eccezion fatta per i luoghi della movida, nell'ultimo weekend di luglio Monza si è rivelata piuttosto "deserta", effetto forse dell'inizio dell'esodo estivo e delle partenze per il fine settimana.