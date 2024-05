In auto nel parco di Monza di domenica (anche se non si può): controlli e 10 multe

Sosta vietata e circolazione non autorizzata. Sono una decina le multe che sono scattate domenica al parco di Monza dove la polizia locale insieme a diverse associazioni di volontariato è stata impegnata in una giornata di controlli con attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza per rispettare l'area verde dal valore storico che è il parco cintato più grande d'Europa.

Nel parco erano presenti le Guardie Ecologiche, i Park Angels, ENPA e Guardie Zoofile che hanno dato il loro contributo nell'ambito dell'iniziativa denominata "Giornata della sensibilizzazione": i volontari presenti agli ingressi dei giardini della Villa Reale hanno fornito, ai frequentatori e visitatori, informazioni riguardanti il Rispetto del Regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale e distribuito volantini contenenti il decalogo dei comportamenti da tenere all'interno dell'area verde, svolgendo anche servizio di sorveglianza.

Tutte le attività sono state coordinate dal comando polizia locale di Monza con l'impiego di un ufficiale e una pattuglia di agenti a bordo di bike di servizio e una pattuglia in auto. "I visitatori e frequentatori hanno apprezzato molto l'iniziativa" precisano dal comando di polizia locale di Monza.

"In linea di massima il regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale è stato rispettato. È stata registrata qualche sanzione per circolazione e sosta vietate". In totale sono state dieci le multe comminate per transiti di veicoli non autorizzati nel parco e una per sosta vietata.