Musica a tutto volume, schiamazzi e alcol ai minori: maxi controlli nei locali monzesi

Nel fine settimana a Monza sono stati intensificati i controlli della polizia locale per garantire il riposo di chi vive vicino ai locali della movida.

Le attività di controllo, in modo particolare, sono scaturite anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini e si è concentrata su alcuni locali del centro storico per la violazione connessa alla diffusione della musica alta al di fuori degli stessi e per strada. Tre sono state le violazioni accertate al regolamento di polizia urbana.

Controlli mirati sono poi seguiti e legati al contrasto alla vendita e somministrazione di alcool ai minorenni. Nessun locale è stato tuttavia multato. I titolari di due esercizi di somministrazione sono invece stati multati per Scia annullata.

Per tutelare i consumatori gli agenti dell'annonaria si sono infine concentrati sul rispetto delle norme in materia di saldi (cominciati da pochi giorni) nei negozi della città. Due, a tal proposito, sono state le sanzioni comminate all'interno di un centro commerciale.