Quan, il cane antidroga della polizia e gli agenti nei giardinetti e in stazione: il maxi controllo

A Monza non si ferma la lotta allo spaccio di droga. Martedì la polizia di Stato ha presidiato il centro cittadino e le aree tristemente note per gli scambi di sostanza stupefacente tra i giardini di via degli Artigianelli e la stazione. Insieme agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volante, della Divisione Polizia Anticrimine, dell'Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della questura di Monza e della Brianza è stato in servizio anche il collega a quattro zampe dell'unità cinofila di Milano. Il fiuto di Quan, il cane anti-droga, ha permesso di scovare diverse dosi di sostanza stupefacente addosso a persone tra le panchine die giardinetti, in stazione, e nel prato di un parchetto.

I controlli

I controlli si sono concentrati innanzitutto presso i giardini di via Artigianelli dove è stato trovato e controllato un gruppo di cinque cittadini nigeriani che era seduto sulle panchine dei giardini: i cinque sono risultati in possesso di permesso di soggiorno perché hanno in corso un procedimento di richiesta di protezione internazionale. Avevano tra i 25 e i 35 anni e quattro di loro, a vario titolo, risultano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. E proprio qui Juan ha fiutato alcune dosi di hashish nel prato davanti all’edicola di via Gramsci. Altra droga è stata trovata anche addosso a uno dei cittadini fermati e per l'uomo è scattata una sanzione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale, ed è stato immediatamente adottato nei suoi confronti dal questore di Monza e della Brianza, tramite la Divisione Polizia Anticrimine, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla città di Monza.

L'attività poi è continuata in largo Mazzini e poi nel piazzale della stazione di via Arosio dove sono stati controllate altre 13 persone. Anche qui addosso a due uomini stranieri, richiedenti asilo, è stata trovata altra droga e sono scattate le segnalazioni alla prefettura. Per quanto riguarda i cittadini richiedenti protezione internazionale, gravati da precedenti penali ed in possesso di stupefacenti, l’Ufficio Immigrazione farà le dovute comunicazioni alle competenti Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale affinché venga rigettata la richiesta di protezione per mancanza dei requisiti soggettivi. "I servizi continueranno nei prossimi giorni" annunciano dalla questura.