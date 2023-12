Una serata di controlli per le strade di Seregno. E non sarà l'unica del periodo natalizio. Nella serata di mercoledì le strade della città sono state oggetto di un servizio straordinario di pattugliamento, un'attività congiunta effettuata da agenti della polizia locale di Seregno, Meda e Seveso per un totale di undici operatori.

L’iniziativa rientra nel progetto “Dicembre in Sicurezza”, iniziativa finanziata da Regione Lombardia con l’intento di intensificare il presidio del territorio attraverso attività sinergiche tra vari comandi. Il progetto - il cui capofila è il comune di Limbiate e a cui aderiscono anche le polizia locali dei comuni di Meda, Seregno Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso, Cogliate, polizia provinciale di Monza e Brianza e Parco Groane – consentirà tra le varie cose opportunità di presidio del territorio in orari solitamente non coperti dall’ordinaria attività della Polizia Locale.

La prima serata di intervento sul territorio del comune di Seregno è stata tranquilla: sono stati effettuati 26 accertamenti su veicoli ed una persona è stata sottoposta ad alcoltest. Sono quattro, invece, i servizi di pattuglia programmati sul territorio comunale prima di Natale.