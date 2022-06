Marito e moglie con il caveau pieno di milioni in contanti, diamanti, gioielli e lingotti

Negli ultimi 10 anni avevano dichiarato poco più di 20mila euro all'anno. Eppure nella loro villa nascondevano un vero tesoro. Come riferiscono i colleghi di MilanoToday la guardia di finanza di Milano ha sequestrato nei giorni scorsi a due coniugi bergamaschi beni per un valore di oltre 5 milioni di euro.

I due, stando a quanto reso noto dalle fiamme gialle in una nota, sono "amministratore di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata operante in diversi settori commerciali" e sono sospettati di reati fallimentari e fiscali, che hanno portato al sequestro preventivo d'urgenza, poi convalidato dal Gip.

A incastrare moglie e marito è stato il "cash dog" dei finanzieri, Grisby, che durante la perquisizione nella villetta della coppia ha segnalato una parte di muro nella cantina. Approfondendo i controlli, i militari hanno scoperto che dietro alcuni pannelli in legno si nascondeva un vero e proprio caveau protetto da una porta blindata apribile soltanto con la combinazione.

Lì dentro, sempre secondo quanto comunicato dagli investigatori, sono stati scoperti più di 2 milioni e mezzo di euro in contanti - divisi in mazzette e conservati in valigie da viaggio - 40 orologi di lusso dal valore complessivo di 1 milione e 300mila euro, oltre che diamanti, gioielli, lingotti d'oro e 2.600 monete d'argento.

Dalle indagini - sottolineano le fiamme gialle - "è emersa una notevole sproporzione dei valori rinvenuti all’interno del caveau e sottoposti a sequestro, rispetto ai redditi lordi dichiarati al Fisco dalla coppia negli ultimi dieci anni". Dal 2012, infatti, i due avrebbero dichiarato in totale 235mila euro.