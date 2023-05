Vanno al ristorante e mangiano senza pagare: famiglia brianzola denunciata

Hanno ordinato dal menù, mangiato e poi al momento di pagare il conto sono iniziati i problemi. Nei giorni scorsi, a Meda, un genovese e una brianzola di 45anni insieme alla figlia di 16 anni si sono recati in un ristorante cinese della città e dopo aver trascorso la serata a base di involtini primavera, gamberi fritti, ravioli e tiramisù della casa sono andati via senza pagare il conto.

Alla cassa infatti hanno tentato invano il pagamento con una carata di credito non funzionante per “transazione negata”. Dopo un’accesa discussione sono andati via senza pagare con la promessa che avrebbero saldato il conto l’indomani. Ma il giorno successivo, non essendosi presentato nessuno al ristorante, la proprietaria, una 46enne di origini cinesi, è andata dai carabinieri e ha sporto denuncia contro la coppia.

La famiglia è stata subito identificate e denunciata all’autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta in concorso. La coppia ha già alle spalle precedenti per analoghi fatti verificatisi nel Milanese. L'uomo invece ha anche precedenti per spaccio di stupefacenti.