Il villaggio abusivo (con corrente rubata) nell'ex ditta: 7 denunce

Una ex ditta trasformata in un villaggio di fortuna con l'allestimento di baracche e allaccio abusivo.

Settimana scorsa a Cormano, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per furto di energia elettrica ed invasione di terreni o edifici, sette persone, tutte di nazionalità romena, con precedenti e senza fissa dimora. Tra queste anche due donne di 18 e 49 anni.

I militari sono giunti presso una ex ditta di via dei Giovi insieme agli agenti della polizia locale. L'area al momento è interessata da una bonifica per la successiva demolizione e riqualificazione e qui sono state trovate sette persone che avrebbero occupato l’area predisponendo delle baracche utilizzate come dimore di fortuna. E' stato anche accertato come avessero prelevato illecitamente energia elettrica tramite un allaccio abusivo alla cabina elettrica pubblica presente all’interno della struttura.