Ancora auto cannibalizzate: la Brianza nella morsa di chi smantella le vetture

In Brianza ancora auto cannibalizzate. Ancora un brutto risveglio per il proprietario di un’auto di grossa cilindrata che ieri, giovedì 30 maggio, si è trovato la vettura parcheggiata in strada pressoché smantellata.

Il fatto è successo a Colnago, frazione di Cornate d’Adda ed è stato condiviso sui social. Sulla pagina Facebook “Sei di Cornate 2” sono state pubblicate le immagini dell’auto smontata. Un fatto che ha indignato i cittadini e nei commenti sui social non sono mancati i racconti di chi, sempre nel piccolo Comune del Vimercatese, nei mesi scorsi ha vissuto la stessa disavventura. Ma il problema riguarda anche altri Comuni del territorio dove – come già raccontato in passato da MonzaToday – ci sono ladri professionisti all’opera che smontano le auto di grossa cilindrata. Dietro a queste attività, molto probabilmente, ci potrebbe essere un traffico illegale di pezzi di ricambio.

Dall'inizio dell'anno sono state smontate auto anche a Barlassina e a Biassono. Automobilisti che la sera avevano posteggiato la loro auto in strada, e che la mattina l’hanno trovata completamente smantellata. A Brugherio, invece, gli agenti della polizia locale avevano trovato un'auto completamente smontata. Ladri di pezzi in azione anche a Bellusco e ad Agrate Brianza. Due settimana un'altra auto di grossa cilindrata era stata smontata a Concorezzo.