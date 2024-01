Auto in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che stavano divorando un'auto a Cornate d'Adda, in via San Luigi. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 24 gennaio. Erano circa le 19.30 quando l'autopompa dalla sede centrale di Monza si è precipitata sul posto.

L'auto, al cui interno fortuntamente non c'erano persone, era stata avvolta dalle fiamme. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato il rogo.