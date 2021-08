Tragedia in acqua: muore un uomo

Disgrazia questa mattina a Cornate d'Adda.

Domenica 1 agosto, intorno alle 7.20, in via XXV Aprile sono giunti i soccorsi per un incidente in acqua.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri. Purtroppo per l'uomo, di cui non si conosce l'età, non c'era più nulla da fare.

Queste le prime informazioni che abbiamo raccolto attraverso Areu.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.