Incidente nella notte, violento scontro fra due centauri

È ancora tutta da chiarire la dinamica del terribile incidente stradale che a Cornate d'Adda, intorno all'una di notte di mercoledì 26 luglio, ha visto coinvolti due giovani che viaggiavano in sella alle loro moto.

L'impatto in via Matteotti, la strada che collega il centro di Cornate con la frazione di Villa Paradiso, dove immediatamente si sono precipitati due elisoccorsi, quattro ambulanze e un'automedica e dove i giovani sono stati subito soccorsi in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza. Nonostante lo scontro sia stato violentissimo, tanto da fare pensare al peggio, le condizioni dei due centauri dopo i primi interventi sono andate fortunatamente migliorando Seppure, dopo essere stati stabilizzati sul posto, siano ugualmente stati trasportati in ospedale in elisoccorso. Rispettivamente al San Gerardo e al Circolo di Varese.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Monza.