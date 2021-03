Cadono pezzi di cornicione, via Bergamo chiusa per due ore e intervento dei pompieri

Via Bergamo chiusa per oltre due ore e intervento dei vigili del fuoco domenica mattina. I pompieri sono intervenuti in centro Monza intorno alle 10 del 7 marzo dove era stata segnalata la caduta di pezzi di cornicione da un edificio.

L'area è stata messa in sicurezza e il tratto chiuso per consentire le operazioni di ispezione e intervento: è stata accertata la caduta di parti di cornicione da una palazzina ad uso residenziale. Nessuna auto e nessun pedone sono stati colpiti dai calcinacci caduti sull'asfalto.

La strada è rimasta chiusa per quasi due ore. Sono intervenuti l'autopompa di Lissone, mezzo polivalente di Lissone, autoscala di Monza e polizia locale.