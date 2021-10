Al via il corso per diventare Crocerossine: ecco come fare

La Croce Rossa Italiana cerca nuove leve per ampliare il Corpo delle Infermiere Volontarie, più note con l’appellativo di Crocerossine.



Per candidarsi c’è tempo fino al 30 novembre: per informazioni inviare un'email a isp.monzal@iv.cri.it, oppure rivolgersi alla sede della CRI in via Pacinotti.

Il corso – che prevede un piano di studi teorico e pratico della durata di due anni – è rivolto alle donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni. È necessario avere il diploma di scuola media superiore, ma non è necessaria una particolare preparazione nelle materie sanitarie.

Per chi è già in possesso di un titolo di studio in materie sanitarie è previsto, naturalmente, un piano di studi più breve.

Le Crocerossine sono Ausiliarie delle Forze Armate e vengono impiegate in scenari di emergenza nazionale e internazionale. Prestano il loro servizio negli ospedali (militari e civili), nelle postazioni di Pronto Soccorso, negli ambulatori e nei centri di assistenza. Prezioso il loro contributo anche nei teatri di disastri naturali (terremoti, alluvioni) e di guerra al fianco dell’Esercito e della Protezione Civile.

Il servizio delle Infermiere Volontarie non si limita alle situazioni di emergenza ma quotidianamente prestano servizio nei comitati locali della CRI.

Prezioso il supporto che le Crocerossine di Monza hanno fornito durante la prima ondata dell’emergenza Covid impegnate in servizi sanitari, sociali e in prima linea anche all’interno dei reparti Covid dell’ospedale San Gerardo di Monza, coordinate dal personale infermieristico dell’azienda.