La polizia locale a scuola di taser

Anche gli agenti della polizia locale di Monza saranno dotati di taser. E nel frattempo al via i corsi per imparare ad utilizzare la "pistola elettrica". Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, l'assessore alla Sicurezza Federico Arena.

"Ho da poco portato in Giunta la delibera che permette di avviare le procedure di addestramento all’utilizzo del taser per la polizia locale - spiega Arena che mostra una riproduzione del taser -. Il taser è un'arma non letale che permette, in più del 70% dei casi, di far desistere i malintenzionati solamente azionando il sistema visivo e sonoro di avvertimento. Uno strumento indispensabile nel contesto operativo odierno che garantirà ancora più sicurezza ai nostri agenti e quindi alla città".

Federico Arena con una riproduzione del taser (Foto Fb Federico Arena)

Il via libera un mese fa quando la consigliera della Lega Laura Capra e il Carroccio avevano presentato un ordine del giorno al Bilancio di previsione che aveva permesso al comune di allocare le risorse necessarie all’avvio della sperimentazione di utilizzo della pistola ad impulsi elettrici anche al comando della polizia monzese. Alla fine del 2021 l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato aveva dato il via libera all'utilizzo sperimentale del taser anche ai vigili della Brianza.

"Il nostro obiettivo - aveva spiegato in quell'occasione De Corato - è quello di fornire questi nuovi strumenti di sicurezza alle Polizie locali. Nei prossimi bandi saranno pertanto presenti, tra il materiale acquistabile dai Comuni finanziato da Regione Lombardia, anche gli 'stun gun'. Si tratta di uno strumento di difesa sempre più diffuso, che si distingue dal taser poiché manca la forza propulsiva esplosiva del dardo lanciato. Più sicuri quindi i nostri agenti - ha concluso l'assessore De Corato - e più sicuri i cittadini lombardi"