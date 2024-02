Dame e cavalieri del Medioevo in ospedale: è il corteo per gli 850 anni del San Gerardo

Dame e cavalieri, apparsi nel XXI secolo direttamente dal Medioevo, hanno fatto capolino nella palazzina di accoglienza dell'ospedale San Gerardo di Monza. No, non è stata una visione o una scena surreale: si è trattato di figuranti in costume d'epoca del comitato Rievocazione Storica di Monza che lunedì pomeriggio hanno messo in scena una sfilata per celebrare gli 850 anni di storia dell'ospedale monzese.

E il corteo - che ha sfilato anche negli spazi del CUP, il centro unico di prenotazione, tra gli utenti in coda per prenotare visite ed esami - non è passato inosservato.

850 anni di storia del San Gerardo

Il 19 febbraio 1174 è la data in cui venne stipulata ufficialmente la Convenzione per la nascita dell’ospedale San Gerardo, siglata dall'allora l’arciprete di Monza e i consoli del borgo di Modoetia, e alla presenza di Gerardo dei Tintori. Un anniversario importantissimo per il nosocomio monzese, che a 850 di distanza e in occasione dell'anno santo gerardiano la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ricorderà con una grande evento nell'auditorium Enrico Maria Pogliani

Tra gli ospiti, insieme ai vertici dell'ospedale e delle autorità politiche e religiose, anche la professoressa Cristina Cattaneo, il noto medico legale e antropologo forense che nel mese di ottobre ha condotto uno studio antropologico e paleopatologico sulle spoglie di San Gerardo dei Tintori e che con l'occasione renderà noti i primi risultati. Presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e ancora Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, il prefetto PAtrizia Palmisani, il sindaco Paolo Pilotto, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, Andrea Biondi, direttore scientifico Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'arciprete di Monza monsignor Silvano Provasi.

Lo spettacolo ideato dal Comitato Rievocazione Storica Monza ha portato in scena, con i figuranti abbigliati con i costumi dell'epoca e l'accompagmaneto musicale, il momento della stipula della Convenzione per la nascita del primo ospedale pubblico cittadino tra Gerardo e i rappresentanti del comune.