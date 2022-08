I "vandali alati" che stanno distruggendo i giardini della Villa

I corvi hanno preso casa vicino alle serre della Villa Reale. Così almeno sembrerebbe dal video realizzato e girato alla redazione di MonzaToday da Lorenzo Citterio.

Il monzese è rimasto allibito di fronte a quella scena. Gli uccelli hanno iniziato a distruggere il manto erboso ("Una settimana fa era in perfette condizioni", conferma il monzese). Affamati e con il problema della siccità e del gran caldo i corvi probabilmente hanno trovato in quell'angolo del Parco di Monza un luogo perfetto dove trovare cibo. Facilmente. Così che hanno iniziato a cercarlo proprio sul bel prato verde, creando non pochi danni a quell'area.

Citterio ha già allertato l'amministrazione comunale in merito al problema. E ha ipotizzato anche una possibile soluzione. "Si potrebbero posizionare dei dissuasori per uccelli - spiega -. Una settimana fa il giardino era perfetto". Adesso, come si vede bene dal video, ci sono molti solchi creati proprio dai corvi che continuano a cibarsi in quel manto erboso. "Se non si interviene rapidamente, il danno sarà enorme", conclude il lettore.