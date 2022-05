Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Atmosfere (e sapori) d'Oriente nel Parco, mostre, street food e idee per celebrare la festa della Mamma. Ecco gli appuntamenti del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Festival dell'Oriente al Parco

Torna nel Parco di Monza l'appuntamento con Oriente Day. La manifestazione è in programma da venerdì 6 a domenica 8 maggio, presso Cascina Costa Alta. Street food con specialità d'Oriente, bazar, mercatini e workshop dedicati alle arti. "Per accompagnarvi nel processo di scoperta d’Oriente troverete spettacoli, conferenze e workshop, un bazar, la sezione olistica e un’area dedicata al gusto. L’ingresso al pubblico è gratuito.

Reale Mutua Night Trail

L'appuntamento con il Reale Mutua Monza Night Trail è per sabato 7 maggio 2022 alle 20.30, quando i riflettori si accenderanno sul Parco di Monza a ritmo di dolci note. Una nuova avventura dal carattere onirico porterà a scoprire il Parco di Monza alle prime luci del buio. Al via sabato 7 maggio alle 20.30 tra illuminazione speciale, musica dal vivo ed il silenzio della natura. Un percorso da 10,2 km adatto a tutti: famiglie, bambini e amici a quattro zampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro, ma anche per i runner sempre a caccia di nuovi traguardi per sfogare l’immensa passione. Partenza fissata alle 20.30 dai Giardini della Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa o camminata.

Gnocco fritto, sagra e street food

Spazio anche al gusto con lo street food a Carate Brianza con specialità in the road in piazza mentre a Brugherio sarà protagonista lo gnocco fritto con salumi, formaggi e buon vino. Nel weekend del 6, 7 e 8 maggio in piazza Togliatti torna il festival dedicato alla cucina emiliano-romagnola con un'area relax con tavoli e per i più piccoli sarà presente anche un mini luna park. L'Asparago Rosa di Mezzago torna a essere protagonista con la mitica sagra rinomata in tutta la Brianza. Una tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale che celebra il famoso e prelibato ortaggio simbolo della Brianza. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Mezzago in collaborazione con l'amministrazione comunale e realtà produttive del territorio. L'appuntamento è in programma fino al 22 maggio, nella splendida cornice di Palazzo Archinti.

Mostre

Alla Reggia di Monza prosegue la mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, organizzata da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti. Tra stampe antiche, rotoli, kimono e anche armi storiche in Villa Reale prendono forma mostruose creature tra arte, mito e leggenda. In Villa è stata prorogata anche la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista" che celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose fine alla sua attività.

Fino al 15 maggio si può visitare l'esposizione “I passaporti dei Promessi Sposi. La Monaca. Ieri come Oggi”, una mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Pro Monza presso i Musei Civici di Monza. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Teatro

Il weekend teatrale a Monza inizia venerdì 6 maggio con Leonardo Manera al Manzoni con lo spettacolo "Homo Modernus". Sabato 7 maggio invece sullo stesso palco ci sarà Claudio Baglioni. “Dodicini note solo” è il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto. Sabato 7 maggio alle 21 a Limbiate va in scena il Gran Galà del Balletto di Milano. Una serata di danza su musiche di P.I. Tchaikovsky, A. Adam, G. Bizet, G. Verdi, P. Mascagni. Il 7 maggio alle ore 21 il Teatro Villoresi di Monza ospiterà lo spettacolo ILLUSIONISMI, il nuovo spettacolo di Martin e Nicola Previti. Domenica 8 maggio sempre alle ore 21 sarà in scena GOSPEL REVOLUTION, sul palco i Rejoice Gospel Choir e i Mystical Voices. Al Binario 7 lo spettacolo "Paola Bucarelli e l'Altra Resistenza".

Idee per la festa della Mamma

"La mamma è sempre la mamma", a qualsiasi età. Come festeggiarla ve lo suggeriamo noi. Da un pic nic artistico al Rossini Art Site fino a un bel tour in mongolfiera sopra la Brianza. Ecco qui le idee che abbiamo selezionato per voi.