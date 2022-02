Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

La mostra delle opere di Antonio Ligabue in Villa Reale, un laboratorio per tutta la famiglia al museo o ancora una gita fuori porta fino al ponte sospeso da cui godere di una vista mozzafiato. Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend? Ecco alcune delle proposte per il fine settimana del 19, 19 e 20 febbraio che abbiamo selezionato per voi.

"Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista" in Villa Reale

Novanta opere, tra dipinti, sculture, incisioni e disegni, ripercorrono la vicenda umana e creativa di uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano. Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

Giornata del gatto

Il prossimo weekend - sabato 19 e domenica 20 febbraio - Enpa di Monza e Brianza torna a celebrare la Giornata Mondiale del Gatto, che ricorre ogni anno il 17 febbraio, allestendo un doppio banco a tema felino in centro Monza. Già, perché i volontari saranno presenti sia sabato 19 che domenica 20 febbraio in Via Italia, a due passi da Largo Mazzini, nei pressi della Feltrinelli, dalle 9.30 alle 18.30.

"C'è un drago al Museo"

"C'è un drago nel museo!” è il nome del Family Lab organizzato dai Musei Civici di Monza per famiglie con bambini da 3 a 11 anni in programma per domenica 20 febbraio 2022. Quanti animali si nascondono nelle opere del museo? Ci sono cammelli, cani, uccellini, libellule… persino un vero drago! Potremo cercarli tutti insieme e poi creare il nostro animale fantastico con la tecnica del collage! Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

La gita fino alla passerella sospesa

Con la primavera alle porte, possiamo iniziare ad organizzare qualche escursione domenicale nella natura. Tra i posti più ambiti, facilmente raggiungibile dalla provincia di Monza e Brianza, troviamo un luogo estremamente suggestivo: i Piani dei Resinelli. Siti in Valsassina, nei comuni di Abbadia Lariana, Lecco, Mandello del Lario e Ballabio, ad un'altitudine di circa 1300 metri, i Piani dei Resinelli offrono la possibilità di praticare passeggiate tra la natura, godendo delle splendide viste direttamente sul Lago di Como e le pianure sottostanti. Nelle giornate più limpide si possono ammirare persino le Alpi Retiche, fino al Monte Rosa. Grazie anche agli immensi prati presenti, è poi facile rilassarsi o organizzare un pic-nic con tutta la famiglia. Qui i dettagli.