A Brugherio, ai semafori, arrivano i countdown. Nella giornata di venerdì 8 settembre sono stati installati e attivati i contatori semaforici sugli impianti posti alle intersezioni di via Quarto e via San Maurizio al Lambro. Questi nuovi dispositivi si attivano simultaneamente al momento della entrata in azione del giallo semaforico ed indicano lo scorrere del tempo rimanente della fase del giallo semaforico, a partire dai 5 secondi. L'installazione dei countdown è stata prevista nell'atto di indirizzo, proposto dalla Vicesindaco Mariele Benzi e votato dalla giunta comunale, con Deliberazione n. 113 del 20 giugno scorso.

L'ipotesi di due nuove rotonde

Nel contempo, l'amministrazione comunale sta valutando la realizzazione di due rotatorie in viale Lombardia, la prima posta all'intersezione con le vie Veneto e Monza la seconda all'intersezione con le vie De Gasperi e Sauro. Il progetto allo studio si avvale delle considerazioni finali dello studio di fattibilità che è stato affidato al settore tecnico comunale.