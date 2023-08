Il Foa sgomberato e il Cral del comune occupato (ma non dal centro sociale)

“A Monza hanno sgomberato il centro sociale, ma ci hanno occupato la sede del Cral del comune. Come facciamo ad entrare e ad usarla se davanti ci hanno accatastato tronchi e rami?”. La denuncia arriva da Giovanni Romano, referente del Cral del comune di Monza che lamenta, a oltre una settimana dai nubifragi che hanno messo in ginocchio la città, ancora diverse situazioni di criticità con angoli di Monza dove non sono ancora state rimosse le macerie.

Una di queste è proprio la sede del Cral, nell’area dell’ex Macello. “Continuano a depositare legni e arbusti in modo disordinato - riferisce Romano a MonzaToday -. Ci stanno circondando l’area, impedendo le attività e l’accesso, e creando una situazione potenzialmente pericolosa. Se dovesse scoppiare un incendio sarebbe un disastro. Anche perché, come abbiamo già segnalato in passato, di notte quello spazio diventa terra di nessuno, dove spesso si rifugiano e bivaccano persone disperate”.

Il sindaco Paolo Pilotto, nel videomessaggio che ha pubblicato domenica sui social, dopo aver ringraziato la popolazione, le forze dell’ordine, e i volontari per il grande impegno profuso in questi giorni di emergenza ha ricordato che c’è ancora molto da fare. “Adesso le priorità saranno l’eliminazione delle piante tagliate, lo sgombero delle strade dal materiale accumulato, e rendere praticabili quelle zone che ancora non lo sono. In questi giorni abbiamo comunque garantito nei cimiteri i riti di sepoltura seguendo percorsi protetti”, precisa. Pilotto ha anche annunciato “il prelievo di 1 milione di euro dal fondo riserve e rischi per coprire i costi dei primi interventi e per quelli prossimi. Proseguiamo così, seriamente e serenamente, lasciando spazio a osservazioni, miglioramenti e critiche ma in una logica costruttiva”.