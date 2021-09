Allarme topi sotto i portici del Comune: ma si tratta di 15 criceti abbandonati in una gabbietta

“Aiuto! Davanti all’Ufficio Anagrafe di Monza c’è una cassetta piena di topi!”. Questa la segnalazione giunta al centralino della polizia locale di Monza nella tarda serata della domenica del Gran Premio. Ma in realtà non si trattava di topolini ma di criceti, ben quindici, tutti ammassati e abbandonati da un uomo che, qualche ora prima, era stato segnalato vendere criceti a 10 euro in piazza.

Tempestivo l’intervento dei volontari dell’Enpa che già alcune ore prima avevano ricevuto la segnalazione della presenza di quell’uomo che vendeva i criceti ai passanti. Alcune volontarie, che a quell’ora si trovavano in centro, avevano già effettuato alcuni controlli ma di quell’uomo nessuna traccia.

Quando dalla centrale dei vigili è giunta la segnalazione della gabbietta piena di presunti topi Giorgio Riva, presidente dell’Enpa, ha subito capito che in realtà dovevano essere i cricetini messi in vendita. Gli agenti della polizia locale sono giunti immediatamente in piazza Carducci per mettere in sicurezza gli animali, mentre quattro volontarie dell’Enpa (Lara, Sara, Elena e Lucrezia) hanno poi recuperato i criceti e li hanno trasferiti al rifugio di via San Damiano.

I criceti sono stati visitati e messi nel reparto roditori: sono cinque femmine (tutte gravide) e dieci maschi. Si tratta di esemplari di Mesocricetus auratus Waterhouse, meglio conosciuto come criceto dorato.

Erano affamati e assetati ma tutto sommato in buone condizioni. Sono stati subito separati, in quanto animali molto territoriali e aggressivi tra loro.

Naturalmente Giorgio Riva per loro cerca una nuova famiglia: Riva ricorda sempre l’importanza di un’adozione consapevole. “Anche se di piccole dimensioni hanno comunque precise necessità e bisogni, gabbiette dagli spazi adeguati dove muoversi, e una precisa alimentazione”.

Chi è interessato all’adozione può inviare un’email a selvatici@enpamonza.it