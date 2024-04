Il blitz notturno nella sede dell'Asst di Lissone: scritte no vax sulle vetrate

Vernice rossa e frasi contro i vaccini e i medici. Raid notturno a Lissone: ignoti nella nottata tra lunedì 8 e martedì 9 aprile hanno imbrattato con scritte a vernice rossa le vetrate della sede dell'Asst Brianza di Lissone.

"Medici provax criminali assassini" recita uno degli slogan apparsi sull'edificio che sorge in via Don Minzoni e ospita ambulatori e uffici amministrativi dell'Asst Brianza e dove, tra l'altro, si effettuano vaccinazioni. Si tratta dell'ultimo di una serie di blitz vandalici notturni effettuati in Brianza contro obiettivi diversi: cimiteri, scuole e anche la redazione di un giornale locale.