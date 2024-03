Crolla un argine del fiume, maltempo fa cedere il terreno dove c'è l'autolavaggio

Un cedimento del terreno a ridosso dell'argine di un fiume dove sorge un autolavaggio e il cedimento, trascinati giù, di due depositi. E' successo a Bovisio Masciago nel pomeriggio di domenica 10 marzo.

Prosegue l'emergenza maltempo in Brianza e in Lombardia. Nel pomeriggio del 10 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bottego a Bovisio Masciago. "Il cedimento dell'argine ha causato il trascinamento di due depositi dell'autolavaggio. Fortunatamente, al momento non si segnalano persone coinvolte o ferite" specificano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.



Dalla mezzanotte del 10 marzo alle 18 sono stati 362 gli interventi di soccorso causati dal maltempo in tutta la Lombardia e una ventina di richieste sono ancora in attesa di essere prese in carico. Una quindicina, tra allagamenti, smottamenti, piante cadute, le emergenze gestite dai pompieri a Monza e in Brianza.