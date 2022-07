Tragedia sfiorata: crolla il soffitto dei posti auto

Un boato improvviso e poi gli inquilini che corrono in cortile. Il soffitto dei posti auto era crollato. Sotto le vetture di alcuni residenti ma, fortunatamente, nessuno in quel momento si trovava sul posto.

Grande paura nella palazzina delle case Aler di via della Birona a Monza. L'episodio è avvenuto ieri, domenica 24 luglio. Erano da poco trascorse le 13.30: calma piatta nel cortile in quella caldissima domenica d'estate. Gli inquilini erano tutti in casa quando, improvvisamente, si è sentito un fortissimo rumore.

A segnalare l'episodio alla redazione di MonzaToday è stato Michele Quitadamo, referente monzese di As.i.a (Associazione inquilini abitanti). "Sul posto si sono precipitati immediatamente i vigili del fuoco - spiega -. Per fortuna nessuno in quel momento stava parcheggiando l'auto. Quello che lascia maggiormente sconcertati è che in quelle palazzine sono in corso lavoro di riqualificazione".