Tetto cade a pezzi, intervengono i vigili del fuoco

Alcune tegole e alcuni mattoni si sono distaccati dal tetto di un edificio a Seregno. E' accaduto nella mattinata di sabato 2 aprile e si tratta di un'edificio non abitato in via San Protaso. Sul posto intorno alle 10 sono giunte le squadre di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza insieme alle forze dell'ordine.

A staccarsi sono stati degli elementi costruttivi - principalmente tegole e mattoni - che sono caduti da un cornicione del tetto, nella parte sporgente della copertura. I pompieri, giunti con l'autopompa del distaccamento dei volontari di Seregno e l'autoscala di Carate Brianza, hanno effettuato le verifiche del caso e messo in sicurezza l'intera area, delimitandola. La casa risulta disabitata e non si sono registrati feriti.

Non è escluso che il distacco possa essere stato causato dalle precipitazioni e dal forte vento del maltempo delle scorse ore che nell'area della Brianza occidentale ha causa anche diversi danni, con piante cadute e pannelli scoperchiati.