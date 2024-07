Il parapetto di un balcone ha ceduto e due uomini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Cavenago nella tarda mattinata di mercoledì 3 luglio. E' successo in via XXIV Maggio, a mezzogiorno: la chiamata di soccorso ha fatto intervenire sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco partite dal comando di Monza e Brianza, con l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, le forze dell'ordine, ambulanza, automedica e l'elisoccorso atterrato poco distante.

Sono due le persone rimaste ferite: secondo quanto al momento ricostruito, sarebbero state investite dal crollo della balaustra avvenuto per cause ancora in fase di accertamenti durante un trasloco. I due feriti - il proprietario dell'abitazione e un amico che stavano effettuando le operazioni - sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti in ospedale.