Crollo in un condominio a Bernareggio: tre famiglie senza casa

Allagamenti ma non solo per il maltempo in Brianza. L'acqua, a causa dell'ondata di pioggia che si è abbattuta sul territorio di Monza e Brianza mercoledì 15 maggio, ha invaso le strade, causando disagi e danni. A Bernareggio infatti si è verificato un cedimento di un muro in un complesso condominiale di via Silvio Pellico. Un crollo che ha fatto intervire i vigili del fuoco con tre famiglie sfollate, rimaste momentaneamente senza casa.

La conta dei danni a Monza e in Brianza in seguito all'emergenza maltempo di mercoledì 15 maggio è stata pesante: allagamenti su strade, sottopassi, disagi per la viabilità, auto intrappolate nell'acqua, esondazioni e a Cavenago Brianza anche un cedimento del ponte sul torrente Pisanegra.