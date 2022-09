Pendolari: si allungano i tempi per ripristinare al M2

Ci vorranno sicuramente più di un paio di giorni per risolvere il problema della gru precipitata mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, presso la stazione M2 di Bussero, nell'hinterland di Milano. La gru si trovava nel cantiere delle opere di accessibilità della stazione del metrò.

Appena due minuti prima dell'incidente, era transitato un treno della metropolitana: questo significa che la gru, in quel momento, avrebbe causato una strage, visto che la banchina d'attesa era affollata di persone. La magistratura ha aperto un fascicolo (se ne occupa il pm aggiunto Tiziana Siciliano) ed è in attesa di una relazione sull'incidente. Prima di pensare al ripristino della normalità occorre almeno qusto passaggio, dopodiché il pm deciderà se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati.

Ma i tempi si allungano anche per ragioni tecniche: per spostare la gru ne verranno impiegate altre due, più grandi, e non è stata danneggiata soltanto l'alimentazione della linea (che è aerea sulla M2), ma anche la rampa d'accesso al ponte pedonale.

Ancora per un po', quindi, i passeggeri dovranno usufruire delle navette di collegamento predisposte subito da Atm, tra Gessate e Cernusco sul Naviglio. La tratta resta chiusa.