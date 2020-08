Monza, crolla il tetto di una fabbrica abbandonata: scatta l'allerta, ricerche in corso

Un edificio abbandonato di via Dante a Monza è parzialmente crollato nella tarda mattinata di giovedì 6 agosto. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il crollo, le cui cause sono per ora ignote, ha interessato la parte interna di un edificio al civico 25 che di sovente viene utilizzato come riparo da alcuni senzatetto. Non è chiaro se ci siano persone ferite intrappolate sotto alle macerie: sono in corso le operazioni di ricerca.

Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con le unità cinofile e i soccorritori del 118.