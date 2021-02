Cuccioli abbandonati in un casolare a Monza e salvati dai poliziotti: ora cercano casa

Un po' infreddoliti ma con tanta voglia di coccole. Li hanno trovati così gli agenti della polizia di Stato venerdì pomeriggio i cinque cuccioli abbandonati a ridosso di un cascinale a Monza. I cagnolini, tutti meticci scuri, si trovavano in via Mornerina chiusi dentro quello che è apparso un recinto di fortuna improvvisato a ridosso del casolare abbandonato.

A segnalare la presenza dei cani è stata una donna che ha chiamato la centrale operativa e riferito di udire dei guaiti provenienti dall'area. E una volta all'interno i poliziotti hanno trovato gli "inquilini" per caso. I piccoli sono in discrete condizioni di salute e ora saranno accolti al canile dell'Enpa dove passeranno dieci giorni in osservazione, sottoposti a controlli e a visite. Poi, se le loro condizioni lo consentiranno - spiegano da via Montevecchia - potranno essere adottati.

VIDEO - I cuccioli salvati