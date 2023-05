Il cucciolo di volpe salvato da un automobilista lungo la Milano-Meda

Era lì, sola e accucciata sotto il guardrail lungo la Superstrada Milano-Meda. Solo il tempestivo intervento di un automobilista di passaggio ha permesso di soccorrerla e metterla in salvo. Storia a lieto fine quella che nella mattinata di mercoledì 17 aprile, ha visto come protagonista un cucciolo di volpe. L’animale si era rifugiato a bordo strada, sotto il guardrail, all’altezza di Cormano in direzione di Milano.

L’automobilista è riuscito a fermarsi e a soccorrerlo. Il cucciolo di volpe si è fatto prendere subito senza problemi ed è stato trasferito nella sede dell’Enpa di Milano (in via Gassendi 11) dove è stato consegnato ai volontari.

“La piccola volpe - fanno sapere dell’Enpa milanese - che inizialmente sembrava molto spaventata e stressata, ha ripreso subito vitalità ed è stata trasferita successivamente Al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago. In casi simili è sempre necessario intervenire e prestare soccorso per l’incolumità dell’animale. Ma si raccomanda sempre di farlo con la massima prudenza, verificando che ci siano le condizioni per riuscire ad intervenire in sicurezza. Quando questo non è possibile, si raccomanda di chiedere l’intervento della polizia locale o della polizia stradale ed eventualmente il supporto degli operatori dell’Enpa”.