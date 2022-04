Rodolfo e Sandro, i brianzoli che salvano i bassotti, a Pasqua in tv

Rodolfo e Sandro non ci hanno pensato due volte. Quando i proprietari di Carlotta, una bassotta, li hanno contattati per chiedere aiuto loro si sono precipitati a Bari. E oggi, giorno di Pasqua, questa storia e quella dell'associazione brianzola "Cuor di pelo" sono finite in tv.

Un servizio all'interno de "L'arca di Noè" la trasmissione di Canale 5 dedicata agli animali durante la quale Sandro Nigro (presidente di Cuor di pelo) e Rodolfo Colombo (vicepresidente del sodalizio) hanno ripercorso quella particolare missione per salvare Carlotta. Il fatto risale a febbraio. La cagnolina, molto amata dai suoi proprietari, improvvisamente si ammala. Un'ernia discale, comune per la razza dei bassotti, e la necessità immediata di un intervento e di un percorso di riabilitazione. Spese troppo onorese per la famiglia di Carlotta che, come molte famiglie, a causa della pandemia stava attraversando un momento di difficoltà. A quel punto la decisione, con tanta tristezza nel cuore, di cedere la loro bassotta all'associazione di Concorezzo che da anni è impegnata nel recupero e nella ricerca di una nuova famiglia a bassotti anziani, malati, abbandonati o ceduti dai loro proprietari.

Sandro e Rodolfo sono così corsi in aiuto di Carlotta. L'associazione ha sostenuto economicamente le spese per l'intervento e per la riabilitazione e poi, dopo che Carlotta si è ripresa, è stata trasferita in Brianza per l'adozione. "Ma sono tanti i bassotti che, come Carlotta, aspettano una nuova famiglia - ha ricordato Sandro Nigro -. Non tutti sono fortunati come Carlotta. Ci sono bassotti bisognosi di cure, o anche maltrattati che aspettano il nostro aiuto".

Una vera e propria missione quella che stanno portando avanti i due brianzoli. Spesso una corsa contro il tempo e in alcuni casi contro la cattiveria dell'uomo, per recuperare o salvare bassotti (di tutte le età) altrimenti abbandonati o destinati alla morte. Per sostenere le spese l'associazione organizza nel corso dell'anno numerosi eventi. Il prossimo appuntamento il 5 giugno al Parco di Monza con la Strabassotti 2022, un raduno nazionale, ma soprattutto una festa per chi ama gli animali.