Daini in fuga sulle strade della Brianza: due uccisi in incidenti e due salvati

Daini in Brianza. Nei giorni scorsi sulle strade e nei boschi della Brianza sono stati avvistati e soccorsi alcuni daini. L'operazione è stata condotta dalla polizia provinciale in seguito alla fuga segnalata da due allevamenti attivi in Brianza con gli animali scappati via da alcuni buchi nella recinzione. Gli episodi risalgono alla settimana scorsa e alcuni a quella ancora precedente e sono avvenuti in varie giornate.

Sulla fuga sono in corso le indagini della polizia provinciale per far luce sull'origine dei buchi nelle recinzioni. "C’è la possibilità che siano state causate dal forte vento e dalla pioggia di quei giorni, che potrebbero avere influito sulla stabilità dei recinti" spiegano dalla provincia. E per questo motivo la polizia provinciale contatterà comuni e Ats "per imporre ai detentori l’uso di una doppia rete e accorgimenti ulteriori per evitare che gli animali fuoriescano, mettendo in pericolo eventuali persone o veicoli transitanti ma, soprattutto, loro stessi, come nel caso di due degli animali a Lentate sul Seveso".

Dei quattro daini avvistati e soccorsi in Brianza infatti due sono deceduti, uccisi in due incidenti stradali avvenuti proprio nel comune brianzolo di Lentate. Uno è invece sopravvissuto. E un quarto animale è stato soccorso a Triuggio dove, dopo aver girovagato giorno e notte, è stato recuperato. Durante la fuga era rimasto incastrato in un cancello. Sono in corso le indagini della polizia provinciale per far luce sulle cause della fuga.