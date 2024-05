Da un aereo al bolide della polizia: la missione salva-vita parte dalla Brianza

Ancora una missione salva-vita per la polizia locale di Meda. Nei giorni scorsi il bolide in dotazione al comando è sfrecciato da Linate a un ospedale milanese e poi in direzione Verona dove ha effettuato una consegna speciale. Un doppio incarico: prima tappa in aeroporto e poi il viaggio in direzione del policlinico di Milano per proseguire poi verso Verona per il trasferimento di tre organi per una missione salva-vita.

Il super bolide salva-vita della polizia locale

Il super bolide salvavita è in dotazione alla polizia locale da fine novembre ed è entrato ufficialmente nel parco-mezzi del comando con un compito speciale: il trasporto organi di emergenza. La nuova Alfa Giulia turbo Q4, 280 cavalli raggiunge una velocità che può sfiorare i 230 km/h. E corre per trasportare organi, da una provincia all'altra e spesso oltre i confini della Lombardia.

Un veicolo ad alte prestazioni acquistato nell'ambito di un progetto voluto e finanziato dall'amministrazione comunale di Meda guidata dal sindaco Luca Santambrogio con un investimento di circa 76mila euro che ha visto il comune brianzolo sottoscrivere anche una convenzione con Areu, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza per il trasporto di organi nel nord Italia.